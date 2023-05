132 aanhoudingen bij internationale politieactie tegen Italiaanse maffia

Bij een internationale politieactie zijn 132 leden van de Italiaanse misdaadorganisatie 'Ndrangheta aangehouden. Twee van de arrestanten stonden op de Europese lijst met meestgezochte criminelen.

Zo zijn in Duitsland tientallen mensen gearresteerd. In België, Frankrijk, Spanje en Portugal zijn de invallen nog in volle gang.

Het onderzoek draait om onder meer drugssmokkel en witwaspraktijken. In Italië zijn wapens en drugs gevonden, meldt de Arma dei Carabinieri, de Italiaanse tegenhanger van de Koninklijke Marechaussee. In dat land zijn de meeste verdachten opgepakt.

Hoewel in het verleden ook in Nederland leden van de 'Ndrangheta zijn opgepakt, is de Nederlandse politie niet betrokken bij operatie Eureka. De misdaadorganisatie heeft haar oorsprong in Calabrië, een regio in de punt van de laars van Italië.