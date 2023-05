Lichaam vermiste Australiër mogelijk gevonden in maag van krokodil

De overblijfselen van een vermiste man zijn mogelijk gevonden in de maag van een krokodil. De man raakte vermist toen hij aan het vissen was op de Kennedy-rivier in het Australische Queensland.

Tijdens de zoektocht naar de 65-jarige man vond de politie twee krokodillen in het deel van de rivier waar hij voor het laatst gezien was. Medewerkers van het Australische ministerie voor Milieu en Wetenschap lieten de twee dieren inslapen.

In de maag van een van de krokodillen werden menselijke overblijfselen aangetroffen. Het lichaam is nog niet formeel geïdentificeerd, maar de politie spreekt van een "tragisch einde" van de zoektocht naar de Australiër. De zoektocht is stopgezet.

Hoewel de overblijfselen van de man in een van de krokodillen werden gevonden, denkt de politie dat beide dieren te maken hebben met zijn dood. De krokodillen waren 4,1 en 2,8 meter lang.