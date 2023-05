Kenia beschuldigt sekteleider van aanzetten tot uithongering ruim 100 mensen

De Keniaanse sekteleider Paul Mackenzie wordt ervan beschuldigd dat hij zijn volgelingen heeft aangezet tot uithongering. Het dodental onder zijn volgers staat inmiddels op 109, maar het Keniaanse ministerie van Binnenlandse Zaken wijst erop dat nog zo'n 400 mensen worden vermist.

De vijftigjarige Mackenzie werd dinsdag samen met zeventien anderen voorgeleid in de rechtbank in de havenstad Mombassa, schrijft persbureau Reuters. Dat is ruim 100 kilometer van Malindi, de plek waar Mackenzies sekte Good News International Church huisde.

De lichamen van 101 van de 109 slachtoffers zijn inmiddels gevonden in massagraven in een bos in de buurt van Malindi. Het gaat vooral om kinderen. De meesten van hen zijn overleden door de honger. 8 mensen werden levend aangetroffen, maar waren er zo slecht aan toe dat ze alsnog overleden. In het bos wordt nog altijd gezocht naar meer slachtoffers.