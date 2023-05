De minister dekte zich in door te stellen dat dit eigenlijk niet zijn woorden zijn, maar die van de Amerikaanse president Joe Biden. Die zei tijdens zijn campagne in 2020 "bezorgd" te zijn over de koers van Erdogan. De VS zou zijn gewicht achter oppositiepartijen moeten gooien. Dat zou de Turkse oppositie in staat moeten stellen "om Erdogan via verkiezingen te kunnen verslaan".

Oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu, de belangrijkste tegenstander van Erdogan, was niet te spreken over de woorden van Soylu. Volgens de presidentskandidaat is de vergelijking tussen stembusgang en een staatsgreep het bewijs dat Erdogan en zijn partij AKP met een eigen couppoging bezig zijn. En zo vliegen de verwijten over en weer. De campagne die zo tam begon, lijkt met nog een week te gaan echt tot ontbranding te komen.

Wil je deze update vaker ontvangen in aanloop naar de Turkse verkiezingen? Krijg meldingen bij een nieuwe update Blijf met meldingen op de hoogte

Turkije is in zijn honderdjarig bestaan meerdere keren geplaagd door staatsgrepen en andere inmenging in de politiek. Zowel in 1960 als in 1980 werd de regering door het leger afgezet. In 1971 en in 1997 werden premiers door de legerleiding gedwongen tot aftreden. Erdogan kreeg als premier in 2007 ook met een dreigement van het leger te maken. Hij schreef vervroegde verkiezingen uit en won deze opnieuw. De evenementen uit 1997 en 2007 staan nog relatief vers in het Turkse politieke geheugen. De mislukte staatsgreep in 2016 is nog altijd een open wond.