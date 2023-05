Britse Nederlander die vastzat in Soedan vrijgelaten en geëvacueerd naar VK

Een Nederlander die in Soedan gevangenzat, is afgelopen zaterdag vrijgelaten en geëvacueerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat hij met een Brits vliegtuig via Cyprus naar het Verenigd Koninkrijk is gebracht. De man heeft ook een Brits paspoort en woont al jaren in Engeland.

De man is volgens familieleden ontvoerd en vastgehouden door de Rapid Support Forces (RSF). Deze paramilitairen vechten inmiddels al weken tegen de troepen van de Soedanese regering.

Zijn familie zei vorige week tegen Britse media dat hij op zakenreis was in de Soedanese hoofdstad Khartoem. De Britse Nederlander zou zijn ontvoerd toen hij het land vanwege de gevechten probeerde te verlaten.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man is vastgehouden door leden van de RSF. Het ministerie stond in die periode in nauw contact met familieleden van de ontvoerde Nederlander. "We hebben geadviseerd over een optie om Khartoem te verlaten en daar heeft hij gebruik van gemaakt."

Over de omstandigheden van de vrijlating kan de woordvoerder niets zeggen. In het Verenigd Koninkrijk is de Nederlander opgevangen op de Nederlandse ambassade. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

Door de gevechten heeft het even geduurd voordat de evacuaties op gang kwamen. Nederland is afgelopen weekend gestopt met evacuatievluchten.