Honderden arrestaties en gewonden na protest op Dag van de Arbeid in Frankrijk

De Franse politie heeft maandag zeker 540 mensen gearresteerd tijdens de protesten tegen het bewind van president Emmanuel Macron. Meer dan vierhonderd agenten en leden van de militaire politie raakten gewond.

Honderdduizenden Fransen gingen op 1 mei, de Dag van de Arbeid, de straat op om te protesteren tegen het beleid van hun president. In veel steden liepen de protesten uit op rellen.

Ramen van winkels en banken werden kapotgeslagen. Op straat werden onder meer kliko's en auto's in brand gestoken. De politie zette traangas in en voerde charges uit. Tientallen demonstranten raakten daarbij gewond.

De Dag van de Arbeid is een nationale feestdag in Frankrijk. De afgelopen jaren gingen op deze dag steeds ruim 100.000 Fransen de straat op. Onlangs werd de pensioenleeftijd met twee jaar verhoogd naar 64 jaar. Dat leidde in veel steden tot grootschalige protesten en stakingen.