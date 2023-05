Zeven lichamen gevonden in VS tijdens zoektocht naar twee vermiste meisjes

De politie in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft maandag zeven lichamen gevonden tijdens een zoektocht naar twee vermiste meisjes. De lichamen bevonden zich op het erf van een 39-jarige man die eerder is veroordeeld voor verkrachting.

De politie zocht naar twee meisjes van veertien en zestien jaar oud. Zij werden sinds zaterdag vermist. De meisjes waren voor het laatst gezien in een auto met de eerder veroordeelde man, Jesse M. De politie startte daarom een nieuwe zoektocht rondom de woning van M. in de buurt van de plaats Henryetta.

De politie vond de lichamen op het erf van M., een groot stuk grond waarop veel bomen staan. De slachtoffers zijn nog niet officieel geïdentificeerd, maar drie van de lichamen zouden die van de vermiste meisjes en de man zelf zijn. Er is niets bekend over de andere lichamen.

De plaatselijke sheriff zei dat "iedereen naar wie we zochten is gevonden", schrijft The New York Times. Verder wilde hij nog niets bevestigen.