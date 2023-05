Doden bij kettingbotsingen met zeker zeventig voertuigen door zandstorm in VS

Delen via E-mail

Bij kettingbotsingen met meer dan zeventig voertuigen in de Amerikaanse staat Illinois zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Bestuurders konden door een zandstorm vrijwel niets meer zien.

Minstens dertig mensen in de leeftijd van twee tot tachtig jaar raakten gewond. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Sommigen zijn in levensgevaar.

Bij de botsingen waren tientallen voertuigen betrokken, schrijft The Washington Post . Twee vrachtwagens vlogen in brand.

De ongelukken gebeurden maandag rond 11.00 uur (plaatselijke tijd) op een snelweg die zo'n 300 kilometer van Chicago ligt. In het landelijke gebied rondom die weg ligt veel zand. Door een enorme zandstorm, die met een snelheid van wel 74 kilometer per uur over het gebied trok, konden bestuurders niets meer zien.