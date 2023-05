VN waarschuwt dat humanitaire situatie in Soedan breekpunt bereikt

Zo'n twee weken nadat de onrust in Soedan uitbrak, bereikt de humanitaire situatie in het land een breekpunt. Volgens de Verenigde Naties zijn al 73.000 mensen het Afrikaanse land ontvlucht en kan dat mogelijk oplopen tot zo'n 815.000.

Inmiddels bereikt de humanitaire situatie een breekpunt, zegt VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths, die maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi was om te praten over de situatie.

Meerdere landen haalden al landgenoten uit Soedan. Nederland evacueerde in totaal 250 mensen, onder wie honderd met de Nederlandse nationaliteit. De laatste evacuatievlucht kwam zondag aan. Nieuwe vluchten zitten er voorlopig niet in omdat de situatie op het vliegveld te onveilig is. Mensen kunnen nog wel via de weg of de zee het land ontvluchten.