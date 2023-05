Leger België bewaakt kerncentrale omdat politie drugscriminaliteit moet bestrijden

Delen via E-mail

De kerncentrale in het Belgische Doel wordt niet langer bewaakt door de federale politie, maar door het leger. De agenten worden namelijk naar de haven van Antwerpen gestuurd om de scheepsvaartpolitie te helpen drugscriminaliteit tegen te gaan.

De kerncentrale staat net boven Antwerpen en vlak bij de Nederlandse grens. De in totaal zestig agenten die daar werkten, worden vanaf volgende week ingezet op de haven van Antwerpen. Het leger moet nog tot zeker het einde van dit jaar hun plek bij de kerncentrale innemen, schrijft VRT NWS .

Het gaat om een tijdelijke maatregel om de scheepsvaartpolitie te versterken. De politie probeert in de tussentijd ook extra mankracht te regelen om het smokkelen van drugs via de haven zo moeilijk mogelijk te maken.

Vorig jaar werd een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in de haven. De bijna 110 ton bleek zelfs een te grote hoeveelheid voor de verbrandingsovens, die niet alle ingenomen drugs konden verwerken.

Antwerpen is samen met Rotterdam een belangrijk knooppunt in de internationale cokehandel. Nederland en België besloten daarom eerder dit jaar nauwer te gaan samenwerken in de strijd tegen drugscriminaliteit. Zo willen ze meer informatie uitwisselen en inzetten op betere screening van werknemers.