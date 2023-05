Belgische gemeente zet meldpunt op voor schade na dagenlange illegale rave

De gemeente Sint-Truiden heeft een meldpunt opgezet waar omwonenden schade kunnen melden van de illegale rave op het militaire vliegveld in Brustem. Daar kwamen afgelopen weekend duizenden bezoekers samen voor een drie dagen durend feest.

De gemeente zegt dat het meldpunt nodig is om in kaart te brengen wat de schade van het feest is. Daarvoor hebben ze een speciaal telefoonnummer en een online formulier beschikbaar gesteld. Natuurverenigingen gaan onderzoeken of er schade aan de natuur is toegebracht.

Maandagochtend vertrokken de laatste bezoekers. De gemeente is daarna begonnen met het opruimen van het terrein. Ook enkele feestgangers hebben daarbij geholpen, schrijft VRT NWS. "Ik vind het spijtig dat er toch nog mensen zijn die afval hebben achtergelaten", zegt een van hen.

De politie en defensie hebben inmiddels het hele terrein doorzocht. Ze keken onder meer of er spullen waren achtergelaten en of er dieper in de bossen nog feestvierders waren achtergebleven.

Ingrijpen was te gevaarlijk

De illegale rave begon vrijdagavond rond 23.00 uur. De politie koos er zaterdag voor om het feest gecontroleerd uit te laten doven, omdat het te gevaarlijk was om in te grijpen. Op het hoogtepunt waren er zeker tienduizend mensen op het illegale feest. Een deel van hen was onder invloed van verdovende middelen.

De Belgische politie heeft in totaal negen aanhoudingen verricht. Onder hen zijn zeven Nederlanders, die ervan worden verdacht het feest te hebben georganiseerd. Tientallen bezoekers werden op de bon geslingerd vanwege verkeersovertredingen of drugsdelicten.