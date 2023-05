België liet illegaal feest dagenlang doorgaan: 'Geen kruid tegen gewassen'

Van vrijdagavond tot maandagochtend was een militair terrein in het Belgische Brustem het toneel van een illegale rave. Op het hoogtepunt waren er wel tienduizend mensen. De autoriteiten kozen ervoor het feest niet stil te leggen, maar vanzelf te laten uitdoven. Waarom?

"Ik begrijp dat mensen snel zeggen: leg het toch stil, trek de stekker eruit of snijd de kabels van de geluidsinstallatie door", zegt Michel Carlier tegen NU.nl. Als directeur noodplanning bij de gouverneur van de Belgische provincie Limburg was hij betrokken bij de aanpak van het illegale feest. Het provinciale crisiscomité besloot na een risicoanalyse niet in te grijpen.

"Iedereen die het terrein hier ziet, zou tot dezelfde conclusie komen", meent Carlier. Het feest vond plaats op een oud militair vliegveld: een groot terrein omgeven door bos. De organisatoren bouwden in korte tijd podia en muziekinstallaties op in elf hangars waar vroeger gevechtsvliegtuigen stonden. "Het is onbegonnen werk om mensen van zo'n terrein weg te jagen."

De overgrote meerderheid had drugs op.

Michel Carlier, directeur noodplanning

In het begin waren er zo'n vijfduizend feestvierders, maar volgens Carlier liep dat aantal op het hoogtepunt op tot wel vijftienduizend mensen. "De overgrote meerderheid had drugs op", gaat hij verder. Dat maakte het onmogelijk in te schatten hoe zij zouden reageren op een politie-inval. Door in te grijpen zou de boel eerder escaleren dan verbeteren, vreesde het crisisteam.

Volgens Carlier maakte het crisiscomité een afweging op basis van twee vragen: wat is het doel en wat is de beste manier om dat te bereiken? "Geweld loste in dit geval niks op." Daarom besloot het veiligheidsteam in overleg met de organisatie tot een "vreedzame afbouw". Zo sprak de politie dj's aan op hun verantwoordelijkheid. Dit leidde er volgens Carlier toe dat het feest op zondagavond stopte. "Hoewel het de bedoeling was om tot maandag door te feesten." Uiteindelijk verlieten de laatste bezoekers maandagochtend het terrein.

De lokale en landelijke politie waren wel aanwezig. Net als defensie. De rol van deze organisaties was met name om de hinder voor omwonenden rondom het terrein zo veel mogelijk te beperken. Ook raadden ze mensen af om naar het feest te gaan. "We kunnen ze niet tegenhouden."

De politie deelde zo'n twintig boetes uit voor drugsgebruik in het verkeer, trok van 27 feestgangers het rijbewijs in en bekeurde 47 keer voor drugsbezit. Ook zijn achteraf zeven Nederlanders opgepakt die het feest vermoedelijk organiseerden. Zij hadden apparatuur bij zich die waarschijnlijk voor het feest is gebruikt.

'Hier is geen kruid tegen gewassen'

Hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit houdt zich al bijna dertig jaar bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en veiligheidsbeleid. Hij staat achter de risico-inschatting van de Belgische lokale autoriteiten dat de hinder voor de omgeving ondergeschikt was aan het grote risico op veel meer ellende. "De politie kan niet alles: tegen vijfduizend mensen die, deels onder invloed, een feestje willen gaan vieren is geen kruid gewassen."

Ook universitair docent Joery Matthys (Security and Global Affairs) aan de Universiteit Leiden heeft begrip voor de gemaakte risico-inschatting. Toch had hij een dwingendere aanpak logischer gevonden. "Omdat het signaal moet zijn dat dit soort dingen niet toelaatbaar zijn. Niet alleen wettelijk gezien, maar ook omdat het onveilig is. Er zijn redenen waarom een evenement een vergunning moet aanvragen."

Ook is Matthys kritisch op de bezoekersaantallen. Volgens hem hadden de autoriteiten kunnen voorkomen dat deze boven de tienduizend uitkwamen. Toen het feest voor het eerst in het nieuws kwam en duidelijk werd dat de politie niet direct zou ingrijpen, ging het volgens hem om zo'n vijfduizend bezoekers. De verdubbeling daarvan "had vermeden kunnen worden", denkt hij. Zo had het provinciale crisisteam de politie kunnen vragen illegaal geparkeerde auto's weg te slepen.

Een beeldvorming van 'weinig doen'

"De beeldvorming was bijna onmiddellijk dat er weinig zou worden gedaan om het feest zelf te ontmantelen en dat het waarschijnlijk tot maandag zou doorgaan", zegt Matthys. Dat dat beeld in de communicatie niet is bijgestuurd, ziet hij als een gemiste kans. "Maar niet van de politie, maar van de crisiscel."

De universitair docent benadrukt dat het belangrijk is om het beeld tegen te gaan dat er niet wordt opgetreden tegen dit soort illegale feesten. "In dat opzicht is de snelle arrestatie van de vermoedelijke organisatoren wel een goede bijstelling van dat beeld."

Matthys denkt dat bij de keuze om wel of niet in te grijpen vaak gekeken wordt naar wat er vlak daarvoor gebeurde. Zo herinnert hij zich een illegaal coronafeest in Brussel. "Daar heeft de politie wel vrij snel en vrij hard ingegrepen met een ontruiming. Dat is een soort halve veldslag geworden."

Het zou hem niet verbazen als de lokale autoriteiten deze aanpak ook in het achterhoofd hadden. Noodplanningsdirecteur Carlier noemt het uit de hand gelopen feest in Brussel niet. Maar hij heeft het wel over "buitenlandse voorbeelden" die ze in het Belgische Limburg wilden voorkomen. "Ik ben tevreden met de manier hoe het hier aangepakt is", concludeert Carlier.

De noodplanningsdirecteur weet niet of er een standaardaanpak bestaat voor illegale feesten. Dat is ook meer iets voor de politie. "Ik denk dat de Belgische politie wel overwegend op een consensusmodel inzet." Praten in plaats van met dwang beëindigen dus. Matthys vraagt zich af of een standaardaanpak überhaupt wenselijk is. Illegale feesten zijn niet allemaal hetzelfde. "Daarom lijkt het mij belangrijk om je vooral te laten leiden door de case zelf."