Geweld, arrestaties en gewonden bij rellen op Dag van de Arbeid in Frankrijk

Honderdduizenden demonstranten zijn maandag door heel Frankrijk de straat op gegaan om tegen het beleid van president Emmanuel Macron te protesteren. In tal van steden braken ongeregeldheden uit. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd.

In Parijs en Nantes heeft de politie traangas ingezet en worden charges uitgevoerd. Demonstranten raakten slaags met de politie. Meerdere agenten zijn gewond geraakt. Op sociale media is te zien dat kliko's en auto's in brand worden gestoken en ramen van winkels en banken worden kapotgeslagen in onder meer Bordeaux, Lyon, Marseille en Toulouse.