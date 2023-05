Nederlanders aangehouden op verdenking van organiseren illegale rave in België

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zeven Nederlanders zijn afgelopen weekend opgepakt op verdenking van het organiseren van een illegale rave in België. De politie heeft bij het dansfeest ook twee anderen aangehouden en tientallen bekeuringen uitgedeeld.

De Nederlanders hadden apparatuur bij zich die vermoedelijk voor het feest is gebruikt, zegt het Belgische Openbaar Ministerie (OM). Bezoekers maakten zich vooral schuldig aan drugsdelicten en verkeersovertredingen.

De politie onderschepte de zeven na afloop van de rave. Twee ervan zaten in een bestelauto, vijf anderen in een auto met aanhangwagen. Ze vervoerden onder meer een stroomgenerator en geluidsapparatuur.

Naast de zeven vermoedelijke organisatoren zijn nog twee anderen opgepakt. Van 27 feestgangers is het rijbewijs ingetrokken en 3 automobilisten mochten niet verder rijden. Twintig mensen kregen een boete voor rijden onder invloed van drugs. Ook werd 16 keer een proces-verbaal opgemaakt voor andere drugsdelicten en kregen 47 mensen een boete voor drugsbezit.

Het feest begon vrijdag rond 23.00 uur op een militair terrein in Brustem in de Belgische provincie Limburg. De politie koos ervoor om het feest niet stil te leggen, maar om het rustig te laten uitdoven. Veel feestvierders waren namelijk onder invloed van verdovende middelen, waardoor ontruimen riskant kon zijn. In plaats van het feest op te breken, controleerde de politie de toegangswegen.