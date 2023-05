Uit met de pret: grote illegale rave in België na drie dagen afgelopen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De illegale raveparty in het Belgische Brustem is voorbij. De muziekinstallaties zijn weggehaald en er zijn nog zo'n honderd mensen op het terrein, schrijft VRT . Op het hoogtepunt waren dat er zo'n tienduizend.

Het illegale feest vlak bij Sint-Truiden in de Belgische provincie Limburg ging vrijdag om 23.00 uur van start. De organisatoren hadden in korte tijd podia en muziekinstallaties opgebouwd in elf hangars van een militair domein.