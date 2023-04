Laatste evacuatievlucht uit Soedan geland en wapenstilstand verlengd

Terwijl de wapenstilstand in Soedan met 72 uur werd verlengd, landde zondag in Eindhoven de achtste en laatste evacuatievlucht. Aan boord zat ook de Nederlandse ambassadeur Irma van Dueren. Diezelfde dag arriveerde in Soedan het eerste vliegtuig met hulpgoederen.

Zaterdagavond werden de evacués al met een C-130 Hercules transportvliegtuig naar Jordanië gebracht. Later op de middag komt op Eindhoven nog een C-130 Hercules aan met bemanning en in Soedan gebruikt materiaal.

De meeste Nederlanders van wie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Soedan waren, zijn inmiddels uit het Afrikaanse land geëvacueerd. Zeker 160 Nederlanders zijn via vluchten van de luchtmacht of van andere landen uit Soedan gehaald. Circa 130 evacués van achttien andere nationaliteiten zijn meegevlogen met de Nederlandse vliegtuigen.

Dinsdagavond landde het eerste vliegtuig met evacués op de luchtmachtbasis in Eindhoven.

Volg Soedan Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Wapenstilstand verlengd en hulpgoederen voor Rode Kruis

Vlak nadat de laatste evacuatievlucht was geland, werd ook bekendgemaakt dat de wapenstilstand in Soedan nogmaals met 72 uur is verlengd. De verlenging gaat zondag om middernacht in. De wapenstilstand moet het mogelijk maken voor burgers om zichzelf in veiligheid te brengen.

Zondag kwam de eerste vlucht met hulpgoederen voor het Rode Kruis aan. Een vliegtuig uit Jordanië met 8 ton hulpgoederen aan boord landde in Port Soedan. Het is de eerste keer sinds het conflict in Soedan uitbrak dat het Rode Kruis erin is geslaagd om hulpgoederen het land in te krijgen. Een tweede toestel volgt binnenkort.

De havenstad aan de oostkust is volgens het Internationale Comité van het Rode Kruis de enige veilige toegangspoort tot het land. Van daar worden de goederen over land vervoerd, onder meer naar de hoofdstad Khartoem.

De eerste lading bevat materiaal voor Soedanese ziekenhuizen, waaronder verdovingsmiddelen en verbanden, zodat dokters gewonde soldaten en burgers kunnen opereren.

Er zijn intussen al zeker vijfhonderd mensen omgekomen in de strijd tussen legerchef Abdel Fattah Al Burhan en de leider van de RSF, Hamdan Daglo. Maar de vrees is dat het aantal nog sterk zal oplopen.

Volgens Patrick Youssef, directeur bij de Afrikaanse afdeling van het Rode Kruis, liggen er nog lichamen in de straten van Khartoem die sinds het begin van het conflict niet zijn geborgen.