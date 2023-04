Illegale rave in België nog steeds bezig, zes mensen naar het ziekenhuis

De illegale rave op een militair domein in het Belgische Sint-Truiden is nog steeds aan de gang, en het wordt er steeds drukker. Volgens de autoriteiten is het te gevaarlijk om het feest te stoppen, tot frustratie van omwonenden.

Volgens de verantwoordelijke gouverneur zijn er nog altijd zeker tienduizend feestvierders op het terrein. Vanwege de toenemende drukte heeft de lokale politie versterking gekregen van de federale politie en het leger.

De rave begon vrijdag rond 23.00 uur en veroorzaakt volgens de buurtbewoners veel overlast. Zo klagen bewoners over de luide muziek, een indringende wietgeur en toegangswegen die vol auto's staan.

Er zijn veel hulpdiensten en politieagenten bij de rave. Tot nu toe zijn er tien medische ingrepen gedaan en zijn zes mensen naar het ziekenhuis afgevoerd. Zij waren buiten bewustzijn of hadden een epileptische aanval door overmatig drugsgebruik. De politie heeft bekeuringen uitgedeeld voor onder meer overtredingen van de drugswet en heeft al zeker 21 rijbewijzen ingetrokken. Er is één arrestatie verricht.

Autoriteiten bang dat sfeer omslaat

De autoriteiten grijpen niet in omdat ze bang zijn dat de sfeer omslaat, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers van Sint-Truiden.

"Op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk het uitgestrekte gebied met zo'n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen", zegt de burgemeester tegen VRT NWS.