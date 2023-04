Toch nog één evacuatievlucht uit Soedan: 160 Nederlanders nu geëvacueerd

Voor de achtste en laatste keer is een evacuatievlucht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Defensie vertrokken uit Soedan. De inzittenden worden zaterdagavond met een transportvliegtuig van het type C-130 Hercules naar Jordanië gebracht. In totaal zijn zeker 160 Nederlanders uit het Afrikaanse land geëvacueerd.

Gisteren meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog aan NU.nl dat er geen evacuatievluchten meer zouden vertrekken. Maar een woordvoerder benadrukte wel dat er nog een extra toestel klaarstond, "mocht een grote groep Nederlanders zich melden".

Zaterdagavond vertrok er alsnog een extra evacuatievlucht vanuit Soedan. Die vlucht is de laatste die door Nederland wordt uitgevoerd, zo laat het ministerie weten.

De meeste Nederlanders van wie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Soedan waren, zijn inmiddels geëvacueerd. Dat waren er 190. Het contact met de laatste achterblijvers was lastig vanwege slecht internet.

De evacuaties van Nederlanders gebeurden via Nederlandse evacuatievluchten of die van andere landen. In totaal zijn zeker 160 Nederlanders op deze wijze uit het land gehaald, van wie meer dan 85 met toestellen van de luchtmacht. Ongeveer 130 evacués van achttien andere nationaliteiten zijn meegevlogen met Nederlandse vluchten.