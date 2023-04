Polen legt beslag op school voor kinderen van Russische diplomaten

Delen via E-mail

Polen heeft beslag gelegd op een gebouw in Warschau waarin een Russische middelbare school was gevestigd. "Dit gebouw behoort toe aan de stad Warschau", verklaarde een woordvoerder van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gebouw staat in de buurt van de Russische ambassade in de Poolse hoofdstad. Kinderen van diplomaten kregen er les. Op beelden is te zien hoe de Poolse autoriteiten het hek van de school openbreken.