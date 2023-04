Curaçaose politie pakt tweede verdachte op in moordzaak rond rapper Boechi

De politie op Curaçao heeft woensdag een tweede verdachte opgepakt in verband met de moord op de Nederlandse rapper Boechi. Eerder deze maand werd al iemand opgepakt in Vlaardingen.

Ruchendel 'Boechi' Windster werd in december 2022 doodgeschoten in de Curaçaose hoofdstad Willemstad. Hij woonde in Tilburg, maar was voor optredens op Curaçao.