Parijse metrobestuurders staken na dodelijk ongeluk met jas in treindeur

Na enkele dodelijke ongevallen in de metro in Parijs zijn veel metrobestuurders in de Franse hoofdstad in staking gegaan. Ze maken zich boos over een onderzoek van het Franse Openbaar Ministerie naar een collega die betrokken was bij een ongeluk waarbij een vrouw werd meegesleurd.

De stakers vinden dat hun collega niets kan worden verweten.

Veel van de metro's in Parijs zijn meer dan veertig jaar oud. De machinisten hebben alleen een spiegel om te controleren of er geen passagiers vast zijn komen te zitten als de metro vertrekt.

Het onderzoek betreft een ongeval van afgelopen zaterdag. Een 45-jarige vrouw was met haar jas verstrikt geraakt in een automatisch sluitende metrodeur, waarna ze voor de ogen van haar man en zoon werd gedood door de vertrekkende trein. Haar familie deed aangifte.