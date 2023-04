Oud-vicepresident Mike Pence gehoord over rol Trump bij Capitool-bestorming

Delen via E-mail

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft donderdag getuigd tegen Donald Trump. Het ging over de rol van de voormalige president bij de Capitool-bestorming op 6 januari 2021 en zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen.

Pence was ruim zeven uur in de rechtbank in Washington om zijn verhaal te doen, schrijven Amerikaanse media. Zijn getuigenis vond achter gesloten deuren plaats. Trump probeerde meerdere keren te voorkomen dat Pence tegen hem zou getuigen, maar dat mislukte.