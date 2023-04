Eerste Turken buiten Turkije gingen vandaag naar stembus voor verkiezingen

De eerste Turken die niet in Turkije wonen, konden vanaf donderdag stemmen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Het ging onder meer om Turken in Duitsland en Oostenrijk.

In totaal zijn er zo'n 3,4 miljoen Turken die stemgerechtigd zijn en niet in Turkije wonen. Tot 9 mei kan er door hen gestemd worden, waarna Turken in Turkije zelf op 14 mei naar de stembus gaan. Turken in Nederland kunnen vanaf zaterdag hun stem uitbrengen.

Oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu heeft kiezers in het buitenland opgeroepen te kiezen voor een regeringswisseling. "Jullie hebben de verantwoordelijkheid om het land weer de juiste richting te geven", zei Kiliçdaroglu in een videoboodschap op Twitter. Hij is de grootste uitdager van Erdogan. In de peilingen is het een nek-aan-nekrace.