Zo vieren jullie Koningsdag in het buitenland: 'Onze Franse stamkroeg is oranje'

Van bitterballen in Vancouver tot een koningsdagplaylist in Frankrijk. Niet alleen in Nederland wordt Koningsdag gevierd, ook in andere landen zitten Nederlanders in een oranje shirt aan de tompouce. Wij waren benieuwd hoe Nederlanders in het buitenland Koningsdag vieren en onze mailbox stroomde vol met feestelijke foto's. De leukste reacties op een rij.

Oranje soesjes in Duitsland

Petra woont al ruim twintig jaar in Duitsland. Koningsdag viert ze daar sinds 2017 groots met een feest voor al haar Duitse vrienden. "Iedereen komt in het oranje of rood, wit en blauw. Fantastisch om te zien hoe de Duitsers onze nationale feestdag meevieren! De catering bestaat natuurlijk uit alles wat uit Nederland komt: bittergarnituur, saucijzenbroodjes, oranje soesjes en alles wat oranje van kleur is. Vanavond zijn we met zo'n zestig mensen. De voorbereidingen zijn in volle gang - en de buren zijn geïnformeerd voor het geval dat het erg luidruchtig is."

Foto: Petra

Toosten op de koning in Griekenland

Moniek liep zes jaar geleden stage bij de Nederlandse ambassade in Athene, waar ze samen met collega's Koningsdag vierden. Dit jaar deed ze dat weer en was er een speciale gast bij. "Tijdens mijn stage ben ik verliefd geworden op een Griek en nu - zes jaar later - wonen we samen in Griekenland! Wie had dat ooit gedacht. Afgelopen week samen Koningsdag gevierd op de ambassade met andere Nederlanders en Grieken en getoost op de koning!"

Foto: Moniek

Noorse collega's aan de oranje tompouce

Naomi was vaker in het buitenland op Koningsdag. Dit jaar viert ze het vanuit Lillehammer in Noorwegen en trakteerde ze haar collega's op Hollands lekkers. "De avond van tevoren heb ik zelf tompoucen gemaakt. Die heb ik meegebracht naar mijn werk voor mijn collega's. Heerlijk smullen! Daarnaast heb ik mijn nagels oranje gelakt. Om de look af te maken draag ik een rood-wit-blauwe jurk met een oranje sjaal en heb ik een oranje strik in het haar en oranje lippen. Zaterdag ga ik naar Oslo waar de Nederlandse Club Koningsdag organiseert met een vrijmarkt, muziek, spelletjes en Nederlandse lekkernijen. Dat klinkt heel gezellig!"

Foto: Naomi

Bitterballen in Vancouver

Woi-ling Wen vierde Koningsdag in Vancouver. Daar wordt volgens haar jaarlijks een van de grootste Nederlandse koningsdagvieringen van heel Noord-Amerika gehouden. "Dit jaar waren er maar liefst 350 gasten, die de hele avond dansten met een geweldige band. Gepaard met een geweldige maaltijd en natuurlijk inclusief de bekende bitterballen."

Foto: Woi-ling Wen

Franse stamkroeg kleurt oranje

Sanne woont al drie jaar in de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence. De feestdag werd daar niet gevierd, maar daar bracht deze koningsdagliefhebber verandering in. "Vandaag is het de tweede keer dat wij het gaan vieren hier. We hebben ervoor gezorgd dat het in onze stamkroeg (natuurlijk ontzettend Frans, waar niet eens Engels wordt gesproken) een groot Oranjefeest is. Met een koningsplaylist, zelfgemaakte vlaggetjes en alle Nederlanders en iedereen die van Nederland houdt. Natuurlijk in het oranje!"

Foto: Sanne

Oranjefeest in Bali

Ook in Bali wordt Koningsdag gevierd. Marcella stuurt een foto vanuit Canggu. "Wij vieren Koningsdag met allemaal Nederlanders die op Bali wonen."

Foto: Marcella