In Spanje is het zo droog dat vissen gered moeten worden

Spaanse autoriteiten hebben inheemse vissoorten uit een vrijwel opgedroogde rivier moeten redden. Het land gaat momenteel gebukt onder bijzonder hoge temperaturen en een gebrek aan regenval als gevolg van klimaatverandering.

De reddingsactie vond plaats in Girona, in het noordoosten van Spanje. Die was nodig vanwege de lage waterstand in de rivier Onyar. De dieren kunnen door het lage zuurstofgehalte maar moeilijk overleven in laagwater.