Chinese president Xi pleegt langverwacht telefoontje met Zelensky

De Chinese president Xi Jinping heeft met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebeld. Het was de eerste keer dat de twee leiders elkaar spraken sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens Chinese staatsmedia hebben Xi en Zelensky het over de situatie in Oekraïne gehad. De Chinese president benadrukt dat Peking altijd voor vrede is geweest en vindt dat er zo snel mogelijk een wapenstilstand moet komen. Ook pleit hij voor vredesonderhandelingen.