Vliegtuig met evacués uit Soedan is in Eindhoven, één Nederlander heeft schotwond

Een vliegtuig met uit Soedan geëvacueerde mensen is dinsdag geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel met Nederlanders en mensen uit andere landen aan boord was eerder op de dag vertrokken uit Jordanië. Onder de geëvacueerden was iemand met een schotwond.

Er waren in totaal 104 evacués aan boord, onder wie 40 Nederlanders. Het gaat om zowel volwassenen als kinderen. De inzittenden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen later doorreizen naar hun eigen land.

Onder de geëvacueerden waren ook gewonden. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) had een van hen een schotwond. Het gaat om een Nederlander. De man is bij aankomst naar het ziekenhuis gebracht.

"Dit laat zien hoe levensgevaarlijk de stad is waar de mensen vandaan komen", zei Hoekstra. "Deze mensen hebben in Soedan een hele zware tijd gehad en krijgen de komende tijd de hulp en opvang die ze nodig hebben."

Op Vliegbasis Eindhoven kwamen ook twee bussen uit Duitsland met 43 Nederlanders aan. Zij werden met een Duitse evacuatievlucht uit Soedan gehaald.

Ruim honderd Nederlanders uit Soedan gehaald

Er vertrokken dinsdag ook drie evacuatievluchten vanuit Soedan naar Jordanië. Een van die vluchten landde 's morgens al, de andere twee zijn nog onderweg.

Daarmee zijn in totaal zes van zulke vluchten uit Soedan vertrokken. Op deze vluchten worden dus niet alleen Nederlanders, maar ook mensen met een andere nationaliteit meegenomen.

Hoekstra zegt verder dat tot nu toe ruim honderd Nederlanders uit het land zijn gehaald. "Dat aantal zal hopelijk vannacht en morgen verder oplopen." Zo'n tien tot twintig Nederlanders hebben gezegd dat ze in het land willen blijven.

Honderden doden door het geweld in Soedan

Naast Nederland zijn ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, bezig met het evacueren van burgers uit Soedan. De reden hiervoor is het recent opgelaaide geweld in het Oost-Afrikaanse land.

Het nationale leger vecht met de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn al zeker 459 mensen omgekomen door het geweld. Ook zijn ruim 4.000 mensen gewond geraakt.