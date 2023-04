Wil je deze update vaker ontvangen in aanloop naar de Turkse verkiezingen? Krijg meldingen bij een nieuwe update Blijf met meldingen op de hoogte

Met zijn woorden over de lhbtiq+-gemeenschap is Erdogan in de ruim twintig jaar dat hij aan de macht is precies 180 graden gedraaid. In 2002 zei hij in gesprek met studenten dat mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap voor de wet gelijk moeten zijn en dezelfde rechten en vrijheden moeten hebben. "Als je op televisie ziet hoe zij soms behandeld worden, dat is onmenselijk."