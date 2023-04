Syriëgangster die verdacht wordt van slavernij blijft langer vastzitten

De 31-jarige Hasna A., die ervan verdacht wordt een jezidivrouw als slaaf gebruikt te hebben in Syrië, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald. Het is niet bekend hoelang A. nog blijft vastzitten.

De Syriëgangster uit Hengelo, die mogelijk lid was van Islamitische Staat (IS), ontkent dat er sprake was van slavernij. Na haar huwelijk zou ze in een huis zijn geplaatst met een vriend van haar ex-man in de Syrische stad Raqqa. Een jezidivrouw zou daar huishoudelijk werk hebben gedaan.

Volgens advocaat van A. heeft de vrouw in Nederland veel ellende meegemaakt voordat ze "jong en naïef" naar Syrië vertrok. "De slavernijverdenking doet haar veel. Ze hoopt dat de verdenking snel van tafel gaat."

Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi's, een religieuze en etnische Koerdische minderheid. De zaak van A. wordt in Rotterdam behandeld door de rechtbank Den Haag. Dat is de rechtbank die zich buigt over internationale misdrijven.

De verdachte uit Hengelo is een van de twaalf vrouwen die vorig jaar werden opgehaald door Nederland. Ze werden uit een gevangenkamp in Syrië gehaald om hier terecht te staan. De vrouwen en hun 28 kinderen kwamen op 1 november aan in Nederland.