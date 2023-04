Joe Biden gaat definitief voor tweede termijn als Amerikaanse president

Joe Biden wil een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. De tachtigjarige Democraat kondigde dinsdag op Twitter aan in 2024 een gooi naar herverkiezing te doen.

Bidens aankondiging liet een tijdje op zich wachten. Veel politiek analisten hadden verwacht dat de zittende president in februari al zou aankondigen opnieuw aan de verkiezingen mee te doen.

Hij maakte zijn aankondiging via een videoboodschap bekend, precies vier jaar nadat hij zich voor de verkiezingen van 2020 verkiesbaar had gesteld. In de video zet Biden zich nadrukkelijk af tegen oud-president Donald Trump. Die stelde zich in november verkiesbaar voor de verkiezingen van volgend jaar.

Biden spreekt zich in de video uit tegen zogenoemde MAGA-Republikeinen. 'MAGA' verwijst naar de slogan Make America Great Again, die Trump in 2016 (met succes) gebruikte. Biden benadert de verkiezingen van volgend jaar als een "strijd om de ziel van ons land".

Biden slaagde in miljardenhervormingen

Biden boekte in zijn eerste termijn als president enkele grote successen. Zo kreeg hij miljarden kostende hervormingen op het gebied van infrastructuur, klimaat en gezondheidszorg door het Amerikaanse Congres.

Ook bleef het Democratische verlies beperkt bij de tussentijdse verkiezingen eind vorig jaar. De Democraten verloren onder Biden slechts negen zetels in het Huis van Afgevaardigden.

Dat verlies was veel kleiner dan dat van zijn voorgangers Trump (40) en Barack Obama (63) in hun eerste termijn. Tegen de verwachtingen in wisten de Democraten in de Senaat zelfs hun meerderheid te behouden.

Critici betwijfelen of Biden nog scherp genoeg is

De president krijgt ook een hoop kritiek. Veel critici, onder wie Democraten, vinden hem te oud voor nog een termijn. Bij de start van een eventuele tweede termijn is Biden 82 jaar. Hij is nu al de oudste president die de VS ooit heeft gehad.

Vanwege zijn hoge leeftijd wordt er openlijk aan getwijfeld of Biden in staat is het ambt nog vier jaar te bekleden. Hij verspreekt zich geregeld, haalt zaken door elkaar en maakt een verwarde indruk bij toespraken.

Volgens een gemiddelde van meerdere polls is op dit moment 53 procent van de Amerikanen negatief over Biden. Zo'n 43 procent is positief gestemd over hem.

Mogelijk nieuwe strijd met Trump

Biden lijkt als zittende president in ieder geval verzekerd van de Democratische nominatie. Binnen de partij zijn nog geen serieuze signalen dat anderen het tegen hem willen opnemen.

Wie zijn Republikeinse tegenstander wordt, is nog niet bekend. Mogelijk volgt een nieuwe strijd met Trump, een herhaling van de verkiezingen in 2020. Toen versloeg Biden de zittende president.

Een herhaling van zo'n tweestrijd zou niet tot veel enthousiasme onder de kiezers leiden. Uit peilingen blijkt dat kiezers van beide partijen willen dat er jongere kandidaten naar voren worden geschoven.