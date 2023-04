Derde evacuatievlucht uit Soedan, contact met Nederlanders daar lastiger

Een derde evacuatievlucht is vanuit Soedan naar Jordanië vertrokken, meldt het ministerie van Defensie maandag. Het is niet bekendgemaakt hoeveel mensen aan boord zitten. Dinsdag volgt een update over het aantal mensen dat is overgebracht.

"Om mensen veilig te blijven evacueren werken Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw samen met internationale partners", schrijft Defensie op Twitter.

Eerder op de avond liet Buitenlandse Zaken weten dat het steeds lastiger is om contact te krijgen met Nederlanders die in Soedan verblijven. "Problemen met de telefoonverbindingen en internetverbindingen in het land nemen toe." Volgens BuZa hebben ongeveer 150 Nederlanders zich gemeld voor een evacuatie.

Maandagmiddag vertrok er een tweede Nederlandse vlucht met evacués aan boord vanuit Soedan naar Aqaba in Jordanië. Minister Wopke Hoekstra meldde eerder al dat inmiddels zestig Nederlanders geëvacueerd zijn uit Soedan.

Eerder deze maand braken er zware gevechten uit in Soedan tussen het regeringsleger en milities in hoofdstad Khartoem. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.