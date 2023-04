Dodental migrantenramp Tunesië stijgt naar zeventig, mortuaria raken vol

Het aantal lichamen dat de Tunesische kustwacht maandag uit het water heeft gehaald, is opgelopen tot zeker zeventig. Er is bijna geen plek meer in de mortuaria in de kuststad Sfax vanwege het hoge dodental. De autoriteiten spreken van een gevaar voor de volksgezondheid.

In totaal zonken er maandag drie boten vlak bij Sfax. De Tunesische kustwacht meldde eerst dat er 31 lichamen uit het water waren gehaald, onder wie twee kinderen en twee vrouwen. Het ging toen nog om één gezonken boot. In totaal zijn er maandag minstens 47 mensen gered van de zinkende boten.

De laatste maanden is het aantal migranten dat de Middellandse Zee oversteekt vanaf Tunesië sterk toegenomen. Volgens de Tunesische kustwacht zijn er in de eerste drie maanden van 2023 al meer dan veertienduizend migranten onderschept of gered. Dat zijn er vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Maar het land kan het aantal doden moeilijk aan. De autoriteiten in Sfax waarschuwden maandag voor volle mortuaria en een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.