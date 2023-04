Dodental verhongerde sekteleden in Kenia loopt verder op tot 73

Het aantal doden bij een Keniaanse sekte waarvan leden zich uithongerden, is verder gestegen. Volgens de laatste cijfers van de politie zijn er inmiddels 73 slachtoffers in massagraven gevonden.

De doden gelden als aanhangers van de sekte Good News International Church. Ze zouden ervan overtuigd zijn geweest dat ze Jezus gingen ontmoeten als ze verhongerden. De graven werden zondag ontdekt in een bos in de buurt van de kustplaats Malindi. Ook werden 29 overlevenden gevonden.

Het onderzoek naar de sekte begon nadat de politie onlangs vijftien leden had gered. Sekteleider Paul Mackenzie Nthenge werd kort daarna opgepakt en ging daarna zelf in hongerstaking. Inmiddels zijn ook veertien andere sekteleden opgepakt.

De autoriteiten willen dit soort drama's in de toekomst voorkomen, maar het is nog onduidelijk hoe. President William Ruto zei maandag dat hij klaar was met "mensen die religie willen gebruiken om rare ideeën te verspreiden in Kenia". "Deze ideeën kosten onnodig mensenlevens", aldus Ruto.