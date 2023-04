Tien jaar na de Rana Plaza-ramp eisen werknemers nog steeds gerechtigheid

Tien jaar geleden vielen meer dan 1.130 doden en 2.500 gewonden toen in Bangladesh een gebouw met meerdere textielfabrieken instortte. De zogenoemde Rana Plaza-ramp zette de omstandigheden in deze fabrieken in de schijnwerpers, maar dat heeft de problemen nog niet opgelost.

In de textielfabrieken in het Rana Plaza-complex werd goedkope kleding gemaakt voor merken zoals Mango en Primark. Het complex stortte in door bouwkundige fouten. De eigenaren wisten daarvan, maar deden daar vanwege corruptie niks aan.

Een maand na de ramp kwam het Bangladesh Akkoord, nu het Internationale Akkoord voor Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie, tot stand. Dat moest de veiligheid in de textielfabrieken verbeteren. Daarbij hebben zich inmiddels 192 merken aangesloten.

Eigenaren van kledingfabrieken in Bangladesh zeggen dat ze 2 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro) hebben geïnvesteerd om hun fabrieken veilig te maken. Dat heeft volgens persbureau Reuters de veiligheid van twee miljoen werknemers in ongeveer zestienhonderd fabrieken verbeterd. Maar een groot deel van de ongeveer 4.500 kledingfabrieken in Bangladesh valt niet onder het internationale akkoord.

Financiële situatie voor veel werknemers weinig verbeterd

Ook zijn de financiële voorwaarden voor werknemers in de textielfabrieken in Bangladesh nog steeds niet goed. Ripon Das werkt in een van die fabrieken, niet ver van de plek waar het Rana Plaza stond. Hij werkt zeven dagen per week en verdient daarmee 141 dollar per maand. Dat is niet genoeg om zijn familie te kunnen onderhouden, zegt hij tegen persbureau Reuters.

De jaarlijkse inflatie in Bangladesh ligt rond de 10 procent. Vakbondleiders eisen daarom loonsverhogingen voor zo'n vier miljoen werknemers.

Ook ziekteverlof en verzekeringen zijn nog steeds niet goed geregeld voor werknemers in de kledingindustrie in Bangladesh, schrijft Reuters. Zo moest de zus van Das stoppen met werken bij dezelfde fabriek omdat ze ziek was en met verlof moest, maar niet doorbetaald kreeg.

'Wat is er met de moordenaars gebeurd?'

De Rana Plaza-ramp werd maandag in Bangladesh herdacht door honderden arbeiders en overlevenden. Zij legden kransen bij een gedenkplaats en eisen gerechtigheid. "Er zijn tien jaar verstreken, maar wat is er met de moordenaars gebeurd?", riepen arbeiders op weg naar het monument in de industriestad Savar nabij de hoofdstad Dhaka.

Een 32-jarige overlevende noemde het een schandaal dat de eigenaren van de fabriek niet zijn gestraft. Anderen eisten fatsoenlijke compensatie en levenslange medische behandeling omdat ze niet meer kunnen werken.