Eerste Nederlandse toestel met evacués uit Soedan geland in Jordanië

Een C130 Hercules-transportvliegtuig van Defensie met evacués uit Soedan is maandagochtend geland in Jordanië. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan NU.nl. Het toestel was in de nacht van zondag op maandag uit Soedan vertrokken. Aan boord zijn Nederlanders en evacués uit andere landen.

De evacuatie in Soedan is uitgevoerd door Nederlandse mariniers. Zondag werd duidelijk dat er een tijdslot op de luchthaven beschikbaar kwam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Soedan daarvan op de hoogte gesteld.

Hoeveel Nederlanders precies aan boord zijn, is nog niet bekend. Eerder liet het ministerie al weten dat ruim 150 Nederlanders in Soedan zich hadden gemeld voor evacuatie. Deelname aan evacuatie is vrijwillig.

De uit Soedan geëvacueerde mensen worden in Jordanië opgewacht door een ondersteuningsteam van Buitenlandse Zaken. Vanuit Jordanië worden ze met andere toestellen later naar Nederland gebracht.

De C130-vliegtuigen blijven tussen Jordanië en Soedan vliegen om mensen op te halen. Defensie en Buitenlandse Zaken werken aan de evacuatie van mensen die nog niet op de eerste vlucht uit Soedan zaten.

Half april braken in Soedan zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de hoofdstad Khartoem. Ook daarbuiten wordt op verschillende plaatsen gevochten.

Europese landen nemen elkaars burgers mee

Verschillende Europese landen proberen evacuaties uit Soedan te regelen. Daarbij nemen ze ook staatsburgers van andere ladnen mee. "Er zijn veel landen die heen en weer vliegen, en mensen van elkaar meenemen", zegt de Defensie-woordvoerder.

Een aantal Nederlanders vloog eerder met twee Franse vliegtuigen naar Djibouti. Om hoeveel mensen het gaat, kon een woordvoerder van het ministerie in de nacht van zondag op maandag niet zeggen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) sprak van een "handvol" Nederlanders. Of zij inmiddels in Jordanië zijn aangekomen, kon de woordvoerder nog niet zeggen.