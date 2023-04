Dodental uitgehongerde sekteleden in Kenia opgelopen tot 47

De politie in Kenia heeft tijdens een onderzoek naar een sekte inmiddels 47 lichamen opgegraven. Het gaat om leden van de christelijke sekte Good News International Church. Ze waren ervan overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.

Zaterdag werd al melding gedaan van 21 slachtoffers, maar dat aantal is dus opgelopen. De opgravingen in het Shakahola-bos in de buurt van de kustplaats Malindi zijn nog steeds aan de gang. De plek is afgesloten voor het publiek.