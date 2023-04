Eerste groep Nederlanders geëvacueerd uit Soedan

Een eerste groep Nederlanders is geëvacueerd uit Soedan. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Al ruim een week wordt er in Soedan hevig gevochten tussen het nationale leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF).

Bij het geweld in Soedan zijn volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO al honderden mensen om het leven gekomen en duizenden mensen gewond geraakt. De evacuatie is daarom niet zonder risico. Nederlanders die geëvacueerd worden krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek de informatie over de operatie geheim te houden, om de operatie niet in gevaar te brengen.