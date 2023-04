Nederland begint met evacuaties uit Soedan: 'Verplaatsing niet zonder risico's'

Na de Verenigde Staten en Frankrijk gaat ook Nederland mensen evacueren uit Soedan. Het Soedanese leger is in gevecht met een paramilitaire groep en daardoor is de situatie in het land te gevaarlijk geworden.

Het gaat om een operatie van verschillende landen. Nederland doet hieraan mee met een team van Buitenlandse Zaken en Defensie, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagochtend.

"Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen", tweet minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

Ministerie heeft contact met ruim 150 Nederlanders

Details over de evacuatiepoging kan het ministerie "om veiligheidsredenen" niet geven. Het ministerie zegt contact te hebben met 152 Nederlanders die nog in Soedan zijn.

"Die Nederlanders zijn zondagochtend geïnformeerd dat ze zich gereed moeten maken om geëvacueerd te worden. Ze hebben te horen gekregen waar ze heen moeten komen en hoe laat ze daar moeten zijn", schrijft het ministerie.