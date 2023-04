Ied-al-Fitr bij de Al Aqsamoskee: 'We zijn gewend aan het geweld'

Zo'n 200.000 moslims kwamen vrijdagochtend bijeen in de Al Aqsamoskee in Jeruzalem voor het Ied-al-Fitr-gebed, dat het einde van de ramadan markeert. Begin april deden de Israëlische ordetroepen daar een inval. "We zijn gewend aan het geweld", zeggen veel Palestijnen die in de moskee aanwezig zijn. Daaraan ontsnappen is voor hen onmogelijk.

Op donderdagavond waren zeven luide knallen te horen bij de Al Aqsamoskee in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. Deze keer werden die niet gevolgd door paniek, maar door vreugdekreten. Het vuurwerk kondigde Ied-al-Fitr aan.

De heilige vastenmaand voor moslims werd dit jaar getekend door geweld bij de Al Aqsamoskee en meerdere invallen door Israëlische ordetroepen, zoals in voorgaande jaren. De moskee ligt op de Tempelberg, die heilig is voor moslims, Joden en christenen.

De grootste inval vond begin april plaats. De Israëlische ordetroepen betraden de moskee naar eigen zeggen omdat "gemaskerde onruststokers" zich met vuurwerk, stokken en stenen "in de moskee hadden opgesloten". Maar de waqf, de islamitische stichting die het complex rond de moskee beheert, zei dat de ordetroepen de moskee al binnenvielen voordat het gebed voorbij was en ze 350 Palestijnen arresteerden die aan het bidden waren. Door het geweld vielen meerdere gewonden.

De dag erna deden Israëlische troepen opnieuw een inval, waarbij ze traangas en geluidbommen inzetten om mensen uit de gebedshal te verdrijven. Hamas reageerde op de eerste inval door raketten op Israël af te vuren vanuit de Gazastrook en het zuiden van Libanon. Daarop voerde Israël raketaanvallen uit op de Gazastrook.

Ambulancebroeder Abdelrahman, die net zoals de andere Palestijnen met wie NU.nl sprak niet met zijn achternaam genoemd wil worden, was aanwezig tijdens zo'n Israëlische inval. "Ik was bezig een gewonde man te verzorgen, terwijl een Israëlische soldaat op mijn rug insloeg. Maar ik ben net de Hulk", zegt hij lachend terwijl hij zijn spierballen toont.

Elke dag geweld

De inval in april is geen losstaand incident en geweld bij de Al Aqsamoskee komt niet alleen tijdens de ramadan voor. Abdelrahman woont in Oost-Jeruzalem en gaat regelmatig naar de moskee. "Na afloop van het vrijdagmiddaggebed, wanneer we de Al Aqsa verlaten, worden we vaak lastiggevallen", zegt hij.

Vlak bij de Damascuspoort, een van de ingangen van de ommuurde oude stad van Jeruzalem waar de Al Aqsamoskee zich bevindt, deelt Yasser broodjes kofta uit aan moslims die het vasten verbreken. "Tijdens de ramadan is hier meer geweld, omdat er dan meer mensen richting de moskee komen om te bidden", zegt hij. "Maar door heel het land zijn er elke dag problemen. Ik ben inmiddels gewend aan het geweld, de doden en het bloed."

Niet alle Palestijnen kunnen naar de Al Aqsamoskee

Tijdens de ramadan kwamen er volgens de waqf in totaal zo'n vier miljoen moslims richting de Al Aqsamoskee om te bidden. Moslims van over de hele wereld komen tijdens de heilige maand naar de Al Aqsamoskee. De moskee is de derde heiligste plek in de islam, na de Kabaa in Mekka en de Al Nabawimoskee in Medina.

Voor zonsopgang op vrijdag loopt een grote stoet mensen vanaf de Damascuspoort naar de Al Aqsamoskee. De meesten van hen komen uit Oost-Jeruzalem. Onderweg delen verkopers ballonnen uit aan kinderen. Een klein meisje wijst trots naar de Palestijnse vlag die ze op haar wang heeft geschilderd.

Voor een groot deel van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook is het onmogelijk of op zijn minst geen vanzelfsprekendheid dat ze bij het gebed kunnen zijn.

Dat geldt ook voor een klein aantal Palestijnen uit Ramallah dat zich vanaf een busstation dicht bij de Damascuspoort bij de stoet voegt. Zij moesten nog eerder opstaan omdat ze eerst langs een Israëlisch checkpoint moesten om in Jeruzalem te komen. Daarvoor hebben ze een speciale vergunning of ID-kaart nodig, waarvoor strenge regels gelden.

Tijdens de ramadan past Israël vaak de regels aan. Zo golden er dit jaar uitzonderingen voor vrouwen, kinderen onder de twaalf jaar en mannen boven de 55 jaar. Zij konden zonder speciale toestemming door het checkpoint.

Geweld neemt laatste tijd toe

Bilal en zijn familie haasten zich ook richting de Al Aqsamoskee, voordat het gebed begint. Volgens hem was het een "rustige" ramadan in Al Aqsa, vergeleken met de afgelopen twee jaar. "Maar over het algemeen neemt het geweld de laatste tijd wel toe", benadrukt hij.

Het lijkt alsof er een derde intifada, een Palestijnse opstand, op uitbreken staat, zegt Bilal. "Dat is een logisch gevolg van de Israëlische bezetting en de onderdrukking van Palestijnen."

Dit jaar zijn er volgens mensenrechtenorganisaties al zeker 93 Palestijnen gedood, van wie de helft burgers waren. Bij Palestijnse aanvallen op Israëli's zijn twintig mensen om het leven gekomen. Sinds de tweede intifada (2000-2005) zijn er in de eerste maanden van een jaar niet zoveel doden gevallen.

Marwa zit na het Ied-al-Fitr-gebed bij een metershoge lichtgevende maansikkel, een ramadandecoratie. Ze herhaalt wat veel Palestijnen zeggen: dat ze er tot op bepaalde hoogte aan gewend is. "Maar dat betekent niet dat ik niet bang ben. Ik blijf soms thuis of vermijd bepaalde plekken wanneer het geweld toeneemt."

Ied-al-Fitr bij de Al Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem