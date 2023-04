Geflambeerd gerecht leidt tot restaurantbrand en twee doden in Madrid

Delen via E-mail

Bij een brand in een restaurant in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vrijdagavond twee doden en tien gewonden gevallen. De brand brak uit tijdens het flamberen van een gerecht.

Getuigen zeggen tegen El País dat een serveerder alcohol over een gerecht goot en het vervolgens in brand stak, een techniek die beter bekend staat als flamberen. Plastic planten in het restaurant zouden vlam hebben gevat en daarna veel rook hebben veroorzaakt.