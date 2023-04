Nieuwe poging tot staakt-het-vuren in Soedan

Zowel het Soedanese leger als de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) stemden vrijdag in met een driedaagse staakt-het-vuren. Eerder leek die te mislukken, maar volgens getuigen is het nu rustiger in de hoofdstad Khartoem.

De strijdende partijen spraken al twee keer een wapenstilstand af, maar die werd niet nageleefd. Het staakt-het-vuren was nu belangrijk omdat de meeste soennitische moslims deze dagen het einde van de vastenmaand vieren.

Eerder klonken er vrijdag opnieuw beschietingen in Khartoem en leek het bestand te mislukken. Maar later op de avond kwamen berichten binnen over " minder beschietingen en meer rust in de stad". Toch is het onzeker hoe lang het staakt-het-vuren stand zal houden.

De Verenigde Naties hadden tot een bestand opgeroepen, zodat mensen zich uit de hoofdstad konden verplaatsen. Daarnaast zouden ziekenhuizen weer kunnen functioneren, voorraden kunnen worden aangevuld, water- en elektriciteitsleidingen hersteld worden en dat buitenlanders worden geëvacueerd.

Aantal doden en gewonden loopt op

Ondanks de tijdelijke wapenstilstand, houdt het geweld in het Afrikaanse land aan. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwamen zeker 413 mensen door de gevechten om het leven, meer dan 3.500 mensen raakten gewond.

Veel mensen hebben daarom medische hulp nodig, maar dat is vaak niet mogelijk. Medici hebben dan ook gewaarschuwd voor een catastrofe nu veel ziekenhuizen niet meer functioneren.

Miljoenen mensen zijn gedwongen thuis te schuilen zonder elektriciteit, voedsel of water. De strijd maakt het voor hulporganisatie heel moeilijk om humanitaire hulp te bieden, omdat het gebied erg gevaarlijk is.

1:57 Afspelen knop De strijd in Soedan: dit zeggen de luchtfoto’s en hier gaat het om

EU bereidt evacuatie van Europese burgers voor

De Europese Unie treft voorbereidingen voor de evacuatie van burgers van EU-landen uit Soedan. Maar voorlopig is het te onveilig om zo'n operatie uit te voeren, zegt een hoge EU-diplomaat. Daarvoor moet er eerste een serieuze wapenstilstand komen.

De EU en de zeven landen met een ambassade in Khartoem, ook Nederland, overleggen volgens de ingewijde over manieren om hun burgers uit de stad weg te halen. Het zou gaan om zo'n 1.500 mensen, onder wie zeker 110 Nederlanders.

Omdat het vliegveld is gesloten denken ze over evacuatie over de weg, maar daarvoor moeten de wapens minstens drie dagen lang worden neergelegd.

De RSF zegt bereid te zijn de vliegvelden weer gedeeltelijk te heropenen om evacuaties mogelijk te maken. Het Soedanese leger heeft daar niet op gereageerd.