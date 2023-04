Canadees na 43 jaar veroordeeld voor terroristische aanslag in Parijs

Een Canadese man is bijna 43 jaar na een terroristische bomaanslag op een synagoge in het centrum van Parijs in hoger beroep tot levenslang veroordeeld wegens zijn rol bij die aanslag in 1980.

De 69-jarige man van Libanese afkomst zou onder meer de bom hebben gemaakt.

Hassan Diab zat eerder al in Parijs vast vanwege betrokkenheid bij de aanslag, waarbij vier mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. Maar drie jaar later, in 2018, oordeelden Franse rechters dat de beschuldiging niet voldoende was onderbouwd.

Diab keerde terug naar Canada, waar hij jarenlang in vrijheid leefde. Tot de Franse justitie twee jaar geleden bepaalde dat het proces opnieuw moest, omdat de man toch wel schuldig zou zijn. Diab ontkent elke betrokkenheid bij de aanval.