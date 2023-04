Meerdere partijen schuldig aan Griekse treinbotsing waarbij 57 doden vielen

Delen via E-mail

Meerdere partijen hebben schuld aan het dodelijke treinongeluk nabij de Griekse stad Larissa. Dat blijkt uit onderzoek naar de treinbotsing waarbij 57 mensen om het leven kwamen.

Het rapport telt 228 pagina's en is gepubliceerd door het Griekse ministerie van Transport. De uitvoering lag bij een speciale onderzoekscommissie die was aangesteld door de regering. Er loopt ook nog een juridisch onderzoek, waaruit moet blijken wie er vervolgd kan worden voor het fatale ongeluk.

De noodzaak van het moderniseren van het spoor en het in kaart brengen van de aanhoudende problemen rondom het treinverkeer in Griekenland worden benadrukt in het rapport. Er zouden grote veranderingen op het gebied van personeel en opleiding nodig zijn.