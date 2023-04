Zeker tienduizend Soedanezen vanwege geweld gevlucht naar buurland Tsjaad

Tien- tot twintigduizend Soedanezen zijn vanwege het aanhoudende geweld gevlucht naar buurland Tsjaad. De Verenigde Naties roepen opnieuw op tot een staakt-het-vuren tijdens het Suikerfeest. Ondertussen bereiden de Verenigde Staten een mogelijke evacuatie voor.

Teams van vluchtelingenorganisatie UNHCR staan aan de Tsjadische grens om mensen op te vangen. Het gaat volgens de Verenigde Naties vooral om vrouwen en kinderen die aankomen.

De hulpverleners in Tsjaad zeggen dat de vluchtelingen in eerste instantie behoefte hebben aan onderdak, medische hulp en eten en drinken. Er is ook psychologische hulp aanwezig voor mensen die geweld hebben meegemaakt.

Sinds afgelopen zaterdag is Soedan in de ban van een machtsstrijd tussen twee generaals, die aan het hoofd staan van het leger en een paramilitaire groep. Vooral in en rond de hoofdstad Khartoem wordt hevig gevochten, maar ook de Darfur-regio is getroffen door het geweld. Doordat daar al langer een gewapende strijd wordt gevoerd om de macht ving Tsjaad al 400.000 Soedanese vluchtelingen op.

Volgens de VN zitten tienduizenden mensen al dagen vast in hun huizen zonder elektriciteit, stromend water en voldoende eten. Ooggetuigen zeggen dat de supermarkten leeg zijn en dat lichamen op straat liggen. De strijd heeft al zeker 330 mensen het leven gekost. Duizenden mensen raakten gewond.

Wat is er aan de hand in Soedan? In Soedan is een gewapende strijd op het hoogste politieke toneel aan de gang. Aan de ene kant heb je president en legerleider Abdel Fattah Al Burhan, en aan de andere kant vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Burhan staat aan het hoofd van het officiële leger en Hemedti is de leider van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). Paramilitairen zijn bewapende eenheden die losstaan van het officiële leger, maar wel dezelfde soort tactieken, training en wapens gebruiken. Door het rekruteren van nieuwe leden is de RSF de afgelopen jaren groter en sterker geworden. Naar schatting telt de groep nu ruim 100.000 paramilitairen. Het officiële leger van Soedan bestaat uit ongeveer net zo veel militairen.

VN roept op tot staakt-het-vuren tijdens Suikerfeest

De strijdende partijen in Soedan zouden tijdens het islamitische Suikerfeest vrijdag de wapens moeten neerleggen. Dat vindt António Guterres, de secretaris-generaal van de VN.

Het leger en de paramilitaire RSF moeten zich aan een wapenstilstand van ten minste drie dagen houden, ter gelegenheid van het eind van de ramadan.

Het staakt-het-vuren zou burgers die nu vastzitten door het geweld de gelegenheid moeten geven om veiligere gebieden op te zoeken.

VS bereidt troepen voor op eventuele evacuatie

De strijdkrachten in Soedan spraken al twee keer een wapenstilstand af, maar het duurde beide keren niet lang voordat die geschonden werd. De generaals die in de machtsstrijd zijn verwikkeld lijken niet bereid met elkaar te onderhandelen en dus houdt het geweld aan.

Daarom bereiden de Verenigde Staten zich voor op een eventuele evacuatie van ambassadepersoneel. De VS stoomt een groot aantal extra troepen klaar om naar de basis in de stad Djibouti te gaan.

President Joe Biden gaf de opdracht om strijdkrachten klaar te zetten voor de zekerheid. Hij zei de ontwikkelingen in Soedan "op de voet te volgen". "Er zijn geen aanwijzingen dat de Amerikanen een doelwit van het geweld zijn, maar de situatie in het land is wel gevaarlijk", zei John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis. De VS roept Amerikaanse burgers in Soedan op om binnen te blijven.