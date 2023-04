Indiase bergbeklimmer na drie dagen levend gered uit gletsjerspleet

Een bergbeklimmer uit India is na drie dagen levend gered uit een gletsjerspleet in Nepal. Anurag Maloo daalde maandag de berg Annapurna af, belandde in de kloof en werd donderdag in kritieke toestand gevonden door reddingswerkers, meldt BBC News

De Annapurna is de op negen na hoogste berg ter wereld. De top is ruim 8.000 meter hoog. Deze berg staat bekend om zijn verraderlijkheid.

Maloo raakte op ongeveer 6.000 meter hoogte vermist. Volgens zijn vader gleed hij uit tijdens het afdalen en kwam hij in een kloof tussen twee kampen terecht, meldt The Indian Express. Op dit moment wordt hij behandeld in een ziekenhuis in de Nepalese stad Pokhara.

Volgens Amit Chowdhury van bergsportorganisatie UIAA heb je een goede kans om te overleven in een gletsjerkloof. "Een gletsjerspleet is warmer en goed beschermd tegen wind. Dus als hij niet zwaar gewond is geraakt, is het niet uitzonderlijk dat hij het heeft overleefd", zei hij eerder tegen de BBC.

Dinsdag zijn in het gebied al twee andere klimmers gered. Hoelang zij vermist werden, is niet bekendgemaakt. Onlangs kwam een klimmer uit Ierland om het leven, net nadat hij de top van de Annapurna had bereikt.