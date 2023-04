Tientallen doden door stormloop bij uitdelen van geld in Jemen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker 85 mensen omgekomen en meer dan 320 mensen gewond geraakt door een stormloop op een plek waar geld werd uitgedeeld om het einde van de ramadan te vieren.

Volgens persbureau Saba van de Houthi-rebellen, die het gebied onder controle hebben, werd woensdagavond geld uitgedeeld zonder medeweten van of samenwerking met de autoriteiten.

Honderden mensen verzamelden zich bij een school in de oude stad, waar geld werd uitgedeeld. Volgens BBC News kregen de aanwezigen omgerekend 8 euro per persoon.

Twee ooggetuigen zeiden tegen persbureau AP dat Houthi-strijders in de lucht schoten om de menigte in bedwang te houden. Daarbij zou een elektriciteitskabel zijn geraakt. De explosie die daarop volgde zou de paniek die tot de stormloop leidde hebben veroorzaakt.

Op videobeelden is te zien hoe tientallen lichamen op de grond liggen en hoe mensen elkaar verdrukken om een uitweg te vinden.

De autoriteiten melden dat de gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Dertien van hen zouden in kritieke toestand verkeren. De organisatoren van de humanitaire actie zijn opgepakt en er is een onderzoek ingesteld.

In Jemen brak in 2014 een burgeroorlog uit. Door Iran gesteunde Houthi-rebellen namen Sanaa in, waarna de Jemenitische regering uitweek naar het zuiden. Een coalitie van landen uit de regio, geleid door Saoedi-Arabië, schaarde zich achter de regering.