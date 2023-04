Groot deel van Azië kampt met extreme hittegolf, zeker 13 doden in India

Een extreme hittegolf heeft een groot deel van Azië in zijn greep. In China, Thailand, Laos en Bangladesh is het ongebruikelijk heet. De hoge temperaturen kostten in India al zeker dertien mensen het leven.

De afgelopen dagen zijn er talloze hitterecords verbroken in Azië. Weerhistoricus en klimatoloog Maximiliano Herrera sprak op Twitter van de "ergste hittegolf in april in de Aziatische geschiedenis".

In Noord- en Oost-India werden temperaturen boven de 44 graden gemeten. Dat is ruim 5 graden meer dan gemiddeld. Zeker dertien mensen overleden als gevolg van de hitte.

Meerdere scholen in verschillende delen van het land sloten afgelopen week hun deuren. De Indiase autoriteiten waarschuwen voor de droge lucht en adviseren veel te drinken.

Naast hitte ook zandstormen

In Thailand zijn hoge temperaturen normaal in april en mei. Maar vrijdag was er sprake van de hoogste temperatuur aller tijden: in de stad Tak was het maar liefst 45,4 graden. En ook in Laos was het met bijna 43 graden heter dan ooit.

Ook de Chinezen kampen met recordtemperaturen. Daarnaast zijn er in China, Japan en Zuid-Korea veel zandstormen. Vanwege droogte is de kans dat zand uit de Gobi woestijn over het land waait groter. De autoriteiten waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit en minder zicht.