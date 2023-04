Twee tieners gearresteerd vanwege schietpartij op verjaardagsfeest in Alabama

Delen via E-mail

De Amerikaanse politie heeft twee tieners van zestien en zeventien jaar gearresteerd na een dodelijke schietpartij op een verjaardagsfeestje zaterdagavond in de Amerikaanse staat Alabama.

Bij de schietpartij die zaterdagavond plaatsvond in het dorp Dadeville kwamen vier mensen van 17 tot 23 jaar om het leven. Ruim dertig mensen raakten gewond. Over het motief is nog niets bekend.