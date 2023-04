Drie verdachten opgepakt om massaschietpartij op verjaardagsfeest in Alabama

Delen via E-mail

Twee tieners van zestien en zeventien jaar en een man van twintig jaar zijn woensdag gearresteerd om mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op een verjaardagsfeest in de Amerikaanse staat Alabama. Daarbij vielen vier doden en ruim dertig gewonden.

Dinsdagavond arresteerde de politie de twee tieners. Een dag later meldde de politie ook een derde verdachte te hebben opgepakt.

Bij de schietpartij zaterdagavond op een sweetsixteenfeestje in het dorp Dadeville kwam onder anderen de broer van de jarige om het leven. De dodelijke slachtoffers waren tussen de 17 en 23 jaar. Over het motief van de daders is nog niets bekend.