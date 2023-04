Dader steekpartij Duitse sportschool handelde alleen, is nog op de vlucht

De man die dinsdagmiddag vier mensen neerstak in een sportschool in het Duitse Duisburg, handelde hoogstwaarschijnlijk alleen. Eerder hield de politie nog rekening met meerdere daders. Van de man ontbreekt nog steeds ieder spoor, meldt de recherche woensdag.

De recherche dacht in eerste instantie dat het om één of meerdere daders ging die op willekeurige mensen instaken. Maar volgens Duitse media gaat ze er inmiddels van uit dat de dader een van de slachtoffers gericht aanviel. De overige drie zou hij tijdens zijn vlucht hebben neergestoken.

Volgens aanklager Jill McCuller waren tijdens het incident ongeveer tachtig leden in de sportschool. Het is nog niet duidelijk hoe de dader wist te ontsnappen en in welke richting. De sportschool heeft geen videobewaking. Over een mogelijk motief van de dader is nog niets bekend.